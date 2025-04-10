Признал вину: подростку в Дмитрове предъявили обвинение в убийстве мальчика

14-летний обвиняемый в убийстве мальчика в Дмитрове признал вину и раскаялся

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах убийства 10-летнего мальчика в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, которое произошло 9 апреля. Задержанный по подозрению в преступлении 14-летний подросток свою вину признал и раскаялся, ему предъявили обвинение, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Задержанному юноше предъявили обвинение по п. п. «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подросток уже дал признательные показания, а также раскаялся в содеянном.

По данным следствия, подросток напал на ребенка рядом с одним из жилых домов, затем ножом смертельно травмировал его. Мальчика успели поместить в автомобиль скорой помощи, однако медики оказались бессильны. Ребенок умер по дороге в больницу.

Еще до задержания 14-летний подросток нанес себе травмы и позднее пытался выдать их за следы нападения на себя. Ему оказали необходимую помощь, в дальнейшем он во всем признался.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, которые помогут установить, что произошло на самом деле между обвиняемым и погибшим.

Ранее СМИ показали кадры с места преступления. На видео отчетливо видна лужа крови, а также другие кровавые следы, где нашли ребенка.