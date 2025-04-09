Десятилетнего мальчика зарезали в Подмосковье

В подмосковном селе Ермолино нашли окровавленное тело десятилетнего мальчика. По мнению местных жителей, несовершеннолетнего могли убить во время драки, сообщает Mash .

Тело ребенка обнаружили прохожие около детской площадки. Очевидцы остановили проезжающую карету скорой помощи и попросили медиков помочь школьнику, однако к тому моменту мальчик уже ушел из жизни.

Прочие обстоятельства гибели ребенка выясняются.

Ранее в подмосковном Красногорске 49-летний наркоман порезал врачей частной клиники, которые хотели его госпитализировать. Один из медиков получил три ножевых ранения в спину, другой — рану бедра. Врачей вызывал брат наркозависимого, опасавшийся, что родственник может убить их мать.