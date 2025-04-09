Десятилетнего мальчика зарезали в Подмосковье
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В подмосковном селе Ермолино нашли окровавленное тело десятилетнего мальчика. По мнению местных жителей, несовершеннолетнего могли убить во время драки, сообщает Mash.
Тело ребенка обнаружили прохожие около детской площадки. Очевидцы остановили проезжающую карету скорой помощи и попросили медиков помочь школьнику, однако к тому моменту мальчик уже ушел из жизни.
Прочие обстоятельства гибели ребенка выясняются.
Ранее в подмосковном Красногорске 49-летний наркоман порезал врачей частной клиники, которые хотели его госпитализировать. Один из медиков получил три ножевых ранения в спину, другой — рану бедра. Врачей вызывал брат наркозависимого, опасавшийся, что родственник может убить их мать.