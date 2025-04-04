В Красногорске наркоман ранил ножом врачей, которые хотели увезти его в клинику

В Красногорске наркоман напал с ножом на врачей, прибывших его госпитализировать
Происшествия

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Вечером 3 апреля в Красногорске 49-летний мужчина, страдающий от наркотической зависимости, нанес ножевые ранения двум работникам наркологической клиники, пытаясь таким образом избежать госпитализации, сообщает сайт MK.Ru.

Сотрудники частной клиники прибыли по вызову к мужчине, употребляющему наркотики на протяжении трех лет. Тревогу забил брат наркозависимого, опасаясь за безопасность матери. Он полагал, что в состоянии наркотического опьянения родственник может зарезать ее.

Наркоман атаковал прибывших медиков, пытавшихся уговорить его пройти лечение. Нападавший использовал охотничий нож с 20-сантиметровым лезвием. Один из пострадавших получил ранение бедра, а другой — три ранения в спину.

Выяснилось, что это не первый случай агрессивного поведения мужчины-наркомана.