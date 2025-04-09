Убивший школьника подросток пытался инсценировать нападение на себя

Следователи задержали подростка 2010 года рождения, которого подозревают в убийстве школьника в Дмитрове. После совершения преступления он пытался инсценировать нападение на себя, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Медики вовремя оказали подростку помощь и смогли спасти его жизнь. Следователи продолжают сбор доказательств. 14-летнего подростка доставят в следственный отдел, где предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения.

Удалось выяснить, что между школьниками возник конфликт, в ходе которого старший ребенок зарезал младшего. Тело мальчика обнаружила местная жительница, которая и позвонила в полицию.

По данным правоохранителей, погибшему мальчику было 9 лет. Изначально поступала информацию, что убитому было 10 лет.