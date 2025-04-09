Задержан предполагаемый убийца девятилетнего мальчика в Подмосковье: ему 14 лет

Задержан 14-летний подозреваемый в убийстве ребенка в Подмосковье

Правоохранители задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика в Дмитровском городском округе. Подростка поймали на станции Икша вскоре после гибели его предполагаемой жертвы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Убитого ребенка нашли возле одного из домов в поселке Некрасовский. Тело мальчика обнаружила местная жительница, которая и позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки после совершения преступления.

«По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — добавили в МВД.

По данным правоохранителей, погибшему мальчику было 9 лет. Изначально поступала информацию, что убитому было 10 лет.

Местные жители также заявляли, что ребенка могли зарезать во время драки.