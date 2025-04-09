СМИ показали кадры с кровавым следом с места убийства мальчика в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове 9 апреля на детской площадке местная жительница нашла тело убитого 10-летнего мальчика. РЕН ТВ показал кадры с места преступления, от которого по заснеженной земле тянется кровавый след.

На опубликованных кадрах видно, что на месте, где женщина нашла тело ребенка, остался кровавый след. Место преступления огорожено сигнальной лентой.

По словам соседки Валентины, которая живет рядом с семьей убитого мальчика, никто и подумать не мог, что такое произойдет. Женщина утверждает, что погибший школьник был доброжелательным ребенком, который всегда с ней здоровался. Отец мальчика работает таксистом и также был приветливым, всегда оказывал помощь соседям, когда те к нему обращались.

На данный момент никто из соседей не может сказать, что именно произошло между детьми. Момент происшествия никто не видел, а утверждать, умышленное это убийство или случайное, не берутся, в этом смогут разобраться только следственные органы.

Женщина также отметила, что погибший был не единственным ребенком в семье. Кроме него, родители воспитывают еще троих детей, которые всегда жили дружно и в конфликтах замечены не были.

Ранее сообщалось, что следователи установили подозреваемого в убийстве и задержали его. Им оказался 14-летний мальчик, который травмировал себя и пытался выдать это за следы нападения на себя.