Приставы отобрали у петербуржца 150 тыс рублей, когда его мобилизовали

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В Санкт-Петербурге судебный пристав незаконно списал со счета мужчины, мобилизованного в зону спецоперации на Украине, больше 145 тыс. рублей. Деньги вернули после начатой проверки, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры.

Судебный пристав необоснованно арестовал счета жителя Красногвардейского района, пока он был в зоне боевых действий. После этого военный обратился за помощью к сотрудникам прокуратуры.

Специалисты провели проверку, по итогам которой деньги были возвращены владельцу. Незаконные постановления о наложении арестов на счета бойца отменили.

Ранее в Подмосковье рассказали о новом виде мошенничества — злоумышленники подделывают документы ФСБ и рассылают в организации фальшивые уведомления.