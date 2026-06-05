Угрожают ножами: пенсионеры заперлись в проданной квартире «по схеме Долиной»

Супруги-пенсионеры заперлись в проданной квартире и угрожают зарезать новых собственников из-за «схемы Долиной». Они держат оборону в жилье год, сообщает SHOT .

Ольга с мужем приобрели двухкомнатную квартиру у 71-летней москвички, они заплатили 17 млн рублей. Супругов насторожил возраст продавца, поэтому к сделке они подошли максимально внимательно. Пенсионерка выписалась из продаваемой квартиры, предоставила нужные справки о состоянии здоровья и подписала все документы.

При этом сразу же после продажи пожилая горожанка сняла со счетов деньги наличкой. Такие действия показались подозрительными риелтору, поэтому специалист обратился в полицию. В отделе женщина уверяла, что готовит подарок дочери, никакие аферисты ее не обманывают. Полицейские попытались отговорить пенсионерку передавать деньги, но она не стала никого слушать.

После сделки экс-хозяева квартиры попросили время, чтобы собрать вещи. Однако вместо переезда они установили новые антивзломные замки и забаррикадировались. Тогда новые владельцы квартиры поняли, что деньги пожилых москвичей вероятно ушли мошенникам, а съезжать они не планируют.

Покупатели вызвали полицию и мастера по вскрытию дверей. Во время «штурма» квартиры пенсионеры просовывали в замочную скважину ножи и мешали открыть дверь. Когда новые хозяева все же попали внутрь, то экс-владельцы жилья стали толкаться, хлопать дверьми, перекрывать проходы и кричать, что никуда отсюда не уедут, так как «деньги скоро вернут». Муж Ольги даже чуть не лишился пальца на ноге.

Полицейские также несколько раз приезжали на вызовы пенсионерки. Они пытались объяснить пожилым москвичам, что квартира им больше не принадлежит. Но пенсионеры продолжают держать оборону, а новые владельцы вынуждены жить в старой квартире, они остались без денег и купленной двушки.

Летом 2024 года мошенники заставили певицу Ларису Долину продать квартиру в центре Москвы. Она понесла ущерб 317 млн рублей. Однако потом суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, так как она находилась под влиянием мошенников в момент продажи. После этого все подобные дела стали называть «схемой Долиной». Но покупательница жилья певицы Полина Лурье в итоге отстояла право на недвижимость в Верховном суде, и Долина лишилась квартиры.

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