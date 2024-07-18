Жителям Подмосковья рассказали о новых способах обмана организаций мошенниками

Главное управление региональной безопасности Московской области информирует о новом виде мошеннических действий. Злоумышленники подделывают документы Федеральной службы безопасности: бланки, печати, письма и подписи, а затем рассылают фальшивые уведомления по организациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поддельных документах говорится о том, что в отношении организации проводится проверка на предмет выявления утечек информации и сотрудничества работников компаний с иноагентами и спецслужбами других государств. При этом, руководителям организаций ставится задача проинформировать подчиненных о том, что с ними по телефону свяжутся кураторы от ФСБ.

Целью мошенников является получение конфиденциальной корпоративной информации и вымогательство денежных средств от сотрудников и начальства.

Граждан просят проявлять бдительность и напоминают им, что поступление запросов и писем от любых государственных органов осуществляется исключительно по официальным каналам связи, сотрудники правоохранительных органов не проводят опросы в телефонном режиме и не просят о переводах денежных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.