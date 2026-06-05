Проблема стандарта: жаргон и англицизмы на ТВ больно бьют по русскому языку

Проникновение жаргона и англицизмов на ТВ и в СМИ постепенно размывает литературный русский язык, сообщила РИАМО старший преподаватель английского языка Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

«Когда жаргон и чрезмерные англицизмы начинают звучать из уст ведущих, чиновников или экспертов, возникает проблема языкового стандарта. Телевидение и крупные медиа все еще остаются ориентиром речевой нормы для значительной части общества. Поэтому перегруженность публичной речи англицизмами постепенно размывает литературные нормы русского языка», — сказала Гончар.

Она добавила, что сейчас традиционные СМИ ведут конкуренцию за молодого зрителя. Чтобы не проигрывать, они вынуждены идти в ногу с популярными с блогерами и социальными сетями. Для этого им приходится говорить на «языке интернета».

При этом нельзя не учитывать и другую сторону вопроса: современная медиасреда вынуждена бороться за молодую аудиторию. Именно поэтому СМИ и телевидение все чаще пытаются использовать модные слова и элементы цифровой культуры.

6 июня в России традиционно отмечают День русского языка. Дата празднования выбрана не случайно: она совпадает с днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и языка.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.