Смертельная зараза: овощи и фрукты прямо с грядки могут убить?

Иллюзия безопасности собственной грядки ежегодно приводит тысячи людей в инфекционные отделения. Почва — это естественная среда обитания для огромного количества патогенов. Об этом РИАМО сообщила врач-терапевт Алена Юсупова.

Съедая немытый помидор или ягоду прямо с куста, вы рискуете проглотить яйца аскарид, токсокар и других гельминтов, которые попадают в землю с экскрементами животных. На поверхности плодов оседают бактерии, способные вызвать тяжелую дизентерию или сальмонеллез.

«Сорвать кукурузу прямо с колхозного поля и съесть ее сырой или сварить без тщательного мытья — еще более рискованная затея. Промышленные посевы щедро обрабатываются пестицидами и химическими удобрениями, остатки которых провоцируют острые токсические отравления с поражением печени», — сказала Юсупова.

Также на полях массово обитают грызуны, являющиеся переносчиками смертельно опасных инфекций, включая лептоспироз и иерсиниоз. Их выделения остаются на листьях и початках.

«Желудочный сок не способен уничтожить все эти микроскопические угрозы. Любые дары природы требуют обязательного мытья под проточной водой», — отметила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.