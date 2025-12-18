Пришедшего на суд с Долиной Человека-паука арестовали на 15 суток

Мужчину в костюме Человека-паука, который приехал к Верховному суду во время рассмотрения громкого дела Ларисы Долиной, арестовали на 15 суток. Его обвиняют в неповиновении требованию сотрудников полиции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Под арест попали два человека — Алексей З. и Роман Я. Пресненский районный суд города Москвы назначил каждому из них по 15 суток ареста.

Во время заседания к зданию Верховного суда подъехала черная машина, из которой вышел мужчина в костюме Человека-паука. Супергерой оставил напротив здания суда плакат с шаржем на Долину и подписью «Лох-лото». Он сказал корреспондентам: «Лариса Долина — одна из нас», после чего снял маску и стал бегать вокруг суда. Вскоре мужчину задержали.

Верховный суд удовлетворил жалобу предпринимательницы Полины Лурье и отменил все предыдущие решения судов, направив спор о продаже квартиры Долиной на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Ранее нижестоящие суды признали недействительной сделку купли-продажи недвижимости звезды в Хамовниках, сумма которой составила минимум 112 млн рублей.

