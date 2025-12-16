На заседание суда по делу Долиной приехал Человек-паук

К подъезду Верховного суда, где во вторник рассматривают дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, перед началом заседания приехала черная машина, из которой вышел мужчина в костюме Человека-паука, сообщает «Осторожно, новости» .

Супергерой оставил напротив здания суда плакат с шаржем на Долину и подписью «Лох-лото». Он сказал корреспондентам: «Лариса Долина — одна из нас», после чего снял маску и стал бегать вокруг суда. Вскоре мужчину задержали.

Скорее всего, образ Человека-паука — это отсылка к фейковому паспорту афериста, который обманул Долину. Злоумышленник предъявил документ сотрудника Росфинмониторинга с фотографией актера Тома Холланда.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее отдать все сбережения на «безопасный счет», а также под предлогом фиктивной сделки заставили продать квартиру в Хамовниках. Покупательницей недвижимости стала мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не знала о мошенниках и в итоге осталась и без жилья, и без денег. Теперь Лурье ищет справедливости в Верховном суде, доказывая, что является добросовестным покупателем.

