Верховный суд вынес решение по делу Долиной

Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил жалобу предпринимательницы Полины Лурье и отменил все предыдущие решения судов, направив спор о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает «Подъем» . Ранее нижестоящие суды признали недействительной сделку купли-продажи недвижимости звезды в Хамовниках, сумма которой составила минимум 112 миллионов рублей.

Право собственности на квартиру в Хамовниках пока осталось за покупательницей, Полиной Лурье. При этом Верховный суд сохранил право проживания Долиной в спорном жилище до решения суда второй инстанции, уточняет издание.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно», — сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

На суде адвокат Долиной упрекал Лурье в «неосмотрительности» — по словам защиты певицы, покупательница не учла, что в квартире прописана не только сама артистка, но и ее внучка, и не удосужилась связаться с дочерью артистки для уточнения деталей. Сама Долина, которая при продаже жилья думала, что участвует в «спецоперации» и сделка на самом деле не будет иметь силы, на заседание не явилась.

Летом 2024 года Долина продала квартиру Лурье, а затем заявила, что стала заключала сделку под давлением со стороны телефонных мошенников. На этом основании певица подала иск о признании договора купли-продажи недействительным. Покупательница же, оставшаяся без квартиры и уплаченных средств, настаивала на законности договора и начала судиться с Долиной.

