Сама не заподозрила подвох: адвокат Долиной раскритиковал Лурье в Верховном суде

Разбирательство вокруг скандальной продажи московской квартиры певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, продолжилось в Верховном суде РФ. Сторона защиты артистки выдвинула новые аргументы против покупательницы жилья, Полины Лурье, — юрист звезды упрекнул ее в том, что женщина вовремя не заподозрила подвох, сообщает SHOT .

Адвокат Долиной заявил, что Лурье проявила «неосмотрительность» при покупке жилья. В частности, по словам юриста, покупательница не учла, что в квартире прописана не только сама певица, но и ее внучка, и не удосужилась связаться с дочерью артистки для уточнения деталей.

Защита настаивает, что 70-летняя Лариса Долина не советовалась ни с кем по поводу выгодности продажи, так как была уверена, что вообще не продает свою квартиру, а участвует в некоей специальной операции. Артистка рассчитывала на аннулирование сделки государством после того, как «спецоперация» завершится успешно и преступников поймают.

Певица, по словам адвоката, заинтересована в мирном решении и готова вернуть деньги, но считает, что средства должны возвращать те, кто их получил, — то есть мошенники.

В свою очередь, Лурье заявила, что у нее было особое доверие к сделке «с учетом личности продавца» — ее успокаивало то, что Лариса Долина является народной артисткой и была доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Заседание суда по делу Долиной собрало рекордное количество просмотров — за прямым эфиром наблюдали более 130 000 пользователей. Сама певица на заседание не приехала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.