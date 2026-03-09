Примаков: удар по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что израильский удар по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован.

Ранее стало известно, что здание Русского дома культуры в городе Набатия на юге Ливана полностью разбили ударами израильской авиации. В момент удара в здании никого не было.

«Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован», — написал Примаков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате израильской атаки директор культурного центра Асаад Дейя не пострадал и в настоящее время находится в безопасности.

Примаков добавил, что официальное представительство Россотрудничества и РЦНК в Бейруте поддерживают связь с коллегами. Позднее будет опубликовано официальное заявление Россотрудничества.

