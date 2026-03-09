Русский дом культуры в Ливане уничтожен ударами израильских ВВС

сегодня в 16:00

Здание, где располагался Русский дом культуры, в городе Набатия на юге Ливана полностью разбито ударами израильской авиации, сообщает РИА Новости .

Как уточнил основатель и директор организации Асаад Дия, здание уничтожили 8 марта. Оно было пустое в момент удара.

Директор рассказал, что приступивший к активной работе в 2004 году Русский дом культуры занимался гуманитарной деятельностью. В нем созданы курсы русского языка, рисования и танцев для детей, была большая библиотека. Также организация оказывала помощь малоимущем семьям.

Израильская авиация 8 марта бомбардировала свыше 40 населенных пунктов в Ливане. По информации министерства здравоохранения страны, со 2 марта от атак ЦАХАЛ погибли 392 человека, ранения получили 1130.

