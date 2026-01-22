Приехал распространять ВИЧ: на Филиппинах поймали российского треш-блогера

Треш-блогера из РФ задержали на Филиппинах за планы «распространить ВИЧ»

21-летнего треш-блогера Никиту Чехова задержали на Филиппинах. Россиянин заявил, что планирует распространить ВИЧ среди местных жителей, чем вызвал панику и приковал к себе внимание полиции, сообщает SHOT .

15 января Чехов прибыл в страну из Шанхая. Он сразу опубликовал видео, в котором сообщил, что готов заниматься сексом с местными жителями, чтобы распространить ВИЧ.

Ролик треш-стримера распространился по пабликам на Филиппинах и привлек внимание полиции. Блогера задержали за угрозу распространения ВИЧ и обвинили в неуважении к народу страны. Чехов находится в СИЗО, ему грозит депортация.

