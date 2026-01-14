Поджигают пятки и бьют: треш-стримеры удерживают петербурженку в Краснодаре

Родные петербурженки пытаются вызволить девушку из плена треш-стримеров в Краснодаре. Они удерживают жертву в квартире, пытают и унижают ее ради донатов, сообщает Baza .

Шокирующие кадры на просторах интернета обнаружила сестра пострадавшей. Девушку избивали, поджигали ей пятки и всячески унижали. При этом на некоторых видео жертва ведет себя неадекватно, то плачет, то смеется.

Родственники в срочном порядке вылетели в Краснодар. Они прибыли в квартиру на улице Мурата Ахеджака в сопровождении полиции. Там родители застали дочь в состоянии наркотического опьянения.

Девушка была дезориентирована, не могла говорить. Родные уверены, ее специально накачивали наркотиками, чтобы жертва не сбежала и считала происходящие пытки нормой. При этом уйти с родителями она отказалась. Полиция не стала принимать меры и посчитала, что девушка добровольно терпит унижения.

