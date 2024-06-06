Причиной убийства Балишанского в Москве могла стать девушка

Киллер почти полгода следил за жизнью Балишанского перед его убийством. Преступник ждал его возле подъезда, где заранее заклеил камеры наблюдения. Согласно плану злоумышленника, экс-скейтер должен был погибнуть возле своего дома, но первые выстрелы лишь ранили его, и он попытался сбежать.

Преступник погнался за жертвой и в итоге добил Балишанского в районе станции метро «Кунцевская», затем сбежал. Оперативники начали искать злоумышленника и нашли, серьезно ранив. Кадры с места задержания Демина попали в Сеть.

По данным Следственного комитета, предполагаемое орудие убийства нашли рядом с раненым стрелком. Стражи порядка уже изучают автомат Калашникова с пламегасителем и коллиматорным прицелом, из которого, вероятно, расстреляли Балишанского.

Артем Демин ранее уже попадал в поле зрения полиции. В 2018 году его задерживали за незаконный оборот запрещенных средств.