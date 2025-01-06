сегодня в 15:09

Причиной массового сбоя сервисов в России стала авария на магистральной сети

Авария произошла на магистральной сети у одного из операторов связи в РФ, она привела к массовому сбою в работе ряда сервисов, сообщает ТАСС .

«По состоянию на 14:00 авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — сказали в Роскомнадзоре.

Ранее массовые сбои наблюдались в работе почти что всех сервисов отечественного сегмента Сети. Пользователи пожаловались на долгие загрузки и недоступность ресурсов.

В начале года огромные очереди в аэропортах ФРГ появились из-за сбоев в работе системы полиции. Пассажиры вынуждены были ожидать более двух часов.