Огромные очереди в аэропортах ФРГ появились из-за сбоев в работе системы полиции

сегодня в 18:36

Bild: система полиции Германии перестала работать во всех аэропортах ФРГ

Компьютерные системы немецкой полиции перестали работать в аэропортах, находящихся по всей ФРГ. Наблюдаются сбои в работе технологии, которые применяются для контроля над посещением Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild, которое пообщалось с источником в правоохранительных органах.

Система автоматизировала многие процессы. Теперь большинство из них сотрудники полиции вынуждены делать самостоятельно.

Параллельно с этим СМИ WDR сообщило об огромных аэропортах в секторе безопасности в аэропорту немецкого Дюссельдорфа. Пассажиры вынуждены ожидать более двух часов.

У путешественников из государств, не являющимися частью Шенгенской зоны, не выйдет пройти контроль и попасть в страну.