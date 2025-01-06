сегодня в 13:01

Массовые сбои наблюдаются в работе всех сервисов рунета

Массовые сбои наблюдаются в работе почти что всех сервисов российского сегмента интернета, свидетельствуют данные портала сбой.рф .

Пользователи сообщают о долгих загрузках и недоступности множества ресурсов.

В частности, россияне жалуются на плохую работу операторов сотовой связи (МегаФон, Т2, Ростелеком, МТС), видеохостингов (RuTube, VK Video), онлайн кинотеатров (КиноПоиск, ИВИ), поисковиков (Яндекс, Google).

Также есть перебои в работе банков — ВТБ, Альфа банк, МТС банк, Т-банк и ряда других.