При крушении самолета во Флориде погиб мультимиллионер и его семья

В разбившемся во Флориде бизнес-джете Learjet 60 находился 44-летний мультимиллионер, технический директор Адам Робинсон с семьей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на New York Post.

Мужчина летел вместе с женой Хелен Шарп и двумя маленькими детьми 4 и 2 лет. Также на борту находились две подруги семьи и няня.

Командиром воздушного судна был 55-летний Джефф Грегори. Перед падением он читал молитву. Вторым пилотом была девушка, которая перед крушением сообщила авиадиспетчерам об обледенении и превышении допустимой скорости снижения.

Бизнес-джет Learjet 60 рухнул возле трейлерного парка в округе Палм-Бич 1 ноября, а затем загорелся. Погибли девять человек, которые находились на борту. Борт летел из Остина в аэропорт Норт-Эльютера на Багамах.

Ранее жуткие кадры авиакатастрофы появились в Сети.

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