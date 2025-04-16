При атаке БПЛА на ивановскую Шую появились пострадавшие

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Mash: два человека пострадали при атаке БПЛА на ивановскую Шую

В результате налета беспилотников на Шую Ивановской области, по предварительным данным, пострадали два человека. Их отвезли в больницу в шоковом состоянии, сообщает Mash .

В Шуе началась частичная эвакуация людей из учебных и медицинских учреждений. В результате атаки украинских дронов поврежден минимум один дом на улице Южной.

С 08:00 до 09:40 российские военные сбили семь украинских БПЛА в Ивановской области, докладывало Минобороны России. На местах падения осколков работают экстренные службы.

Тем временем налет беспилотников на Шую сняли на видео. Целью атаки на регион мог стать завод «Литмаш». Для ударов украинцы использовали дроны «Лютый» и «Бобер», сообщали в прессе.