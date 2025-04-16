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Атака БПЛА на Ивановскую область попала на видео

Жители Шуи Ивановской области опубликовали кадры атаки украинских беспилотников на город. По словам очевидцев, в налете участвовали минимум пять дронов, сообщает Baza .

В результате атаки БПЛА поврежден как минимум один дом на Южной улице. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Пресс-служба правительства Ивановской области сообщала, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на регион. Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов.

Украинцы могли устроить налет беспилотников на Ивановскую область ради атаки на завод «Литмаш», отмечали СМИ.