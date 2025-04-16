Названа вероятная цель украинских беспилотников в Ивановской области

сегодня в 09:44

Завод «Литмаш» мог быть целью украинских БПЛА в Ивановской области

Украинская сторона планировала ударить беспилотниками по заводу «Литмаш» в Ивановской области, две атаки БПЛА произошли в среду, сообщает Mash .

В небе над регионом заметили минимум 5 дронов противника, они следовали в Шую. Для ударов по городу ВСУ использовали дальнобойные БПЛА «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

По словам местных жителей, первая атака произошла около 3:00, а вторая — примерно 8:30. По беспилотникам отработали средства ПВО, также были слышны автоматные очереди.

Все дроны над городом были уничтожены. Предварительно, один из дронов был снаряжен осколочно-фугасным снарядом.