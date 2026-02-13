Преступность в Таджикистане выросла на 5% из-за возвращения нелегалов из РФ

За последний год в Таджикистане зарегистрирован рост преступности. Статистика фиксирует увеличение количества таких деяний, как разбойные нападения, грабежи, сексуальное насилие, преступления в сфере наркооборота и иные противозаконные действия, пишет «Царьград» .

Как сообщили в министерстве внутренних дел, общий рост преступности составил 5% в сравнении с предыдущим годом. По мнению блогера Сергея Колясникова, одной из вероятных причин может быть возвращение в страну ряда мигрантов из России, где ужесточили меры против нелегальной занятости.

Согласно официальной информации, за 2025 год на территории государства было зарегистрировано 23,4 тысячи преступлений. Из этого объема почти 78% расследованы и раскрыты. В ведомстве обратили внимание на рост конкретных видов преступлений: число разбоев увеличилось с 28 до 32, грабежей — со 86 до 107, изнасилований — с 41 до 49. Также зафиксирован рост дел, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (119 против 117) и с незаконным оборотом наркотиков (905 против 745). Кроме того, участились обращения по факту домашнего насилия. С соответствующими заявлениями выступали как женщины, так и мужчины.

Данные МВД также свидетельствуют о повышении криминальной активности среди несовершеннолетних. За год количество таких преступлений возросло с 674 до 715.

Анализируя ситуацию, Колясников указал, что к возвращению мигрантов привело лишь незначительное изменение миграционной политики и в страну вернулось небольшое число квалифицированных кадров.

После трагических событий в «Крокусе», жертвами которых стали 151 человек и сотни получили ранения, в России активизировалась борьба с нелегальной миграцией. На федеральном и региональном уровнях были введены жесткие меры, усилены проверочные мероприятия и рейды. До этого наблюдался стремительный рост преступлений, совершаемых с участием мигрантов.

