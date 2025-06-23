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Пресс-секретарь главы парка «Тайган» спасла его, отогнав льва ведром и веником

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, которого разорвал его же лев, спасла пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Женщина смогла прогнать хищника с помощью ведра и веника, сообщает SHOT .

Как рассказал ветеринар Василий Писковский, сразу после нападения 58-летняя пресс-секретарь забежала в вольер к львам, не испугавшись разъяренного хищника. Женщина «вооружилась» ведром и пластиковым веником, она смогла спасти жизнь Зубкова.

В соцсетях Алексагиной пишут благодарности пользователи, которые отмечают ее смелость и отвагу.

Нападение львов на Зубкова произошло днем 22 июня. Предварительно, у пострадавшего диагностировали ранения головы, легких и травмы шеи. По последней информации, медики смогли стабилизировать его состояние.