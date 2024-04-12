Пресечена деятельность ОПГ, воровавшей деньги ПАО «Россети Северный Кавказ»

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность преступной группировки, которая похитила 2,8 млрд рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, сообщает пресс-служба ФСБ.

Действующие сотрудники организации похитили средства, которые были выделены на создание системы учета электроэнергии на территории Дагестана. В рамках оперативно-разыскных мероприятий прошли 9 обысков в домах подозреваемых и на местах их работы, в том числе в Московском регионе, Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии.

Оперативники изъяли вещдоки, которые указывают на факт совершения преступления, а также возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). Суд заключил под стражу 9 фигурантов дела. Обвиняемые доставлены в СИЗО Пятигорска.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на объекте ВС РФ в Москве. Также 6 граждан из стран Центральной Азии планировали теракт в Донецке.