Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Москве и Донецке

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на объекте ВС РФ в Москве, сообщает РИА Новости.

Как стало известно, 6 граждан из стран Центральной Азии планировали теракт в Донецке. Группировка планировала взорвать один из объектов ВС РФ, но сотрудники ФСБ смогли предотвратить трагедию.

Украинская сторона занималась координацией теракта в Донецке, который удалось предотвратить. Члены этой группы после совершения теракта в России планировали выехать в Турцию, а затем на Украину.

Также сотрудники ФСБ задержали боевика, который готовил теракт в одной из московских синагог. Мужчина хотел устроить взрыв во время массового скопления людей.

Он нашел все необходимые компоненты для самодельного взрывного устройства и проводил разведку возле синагоги.