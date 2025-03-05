Предлагал деньги: сын сбитой Буйновым женщины рассказал, как извинился певец

Стали известны новые детали последствий ДТП, в котором известный певец Александр Буйнов в Апрелевке сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову. Сын пострадавшей Алексей рассказал, как себя чувствует женщина и предлагал ли ей певец свою помощь, сообщает сайт MK.Ru .

Сейчас пострадавшая находится в больнице им. Семашко. Она чувствует себя лучше: почти прошли головокружения и головные боли. Сын рассказал, что изначально его мать лежала в больнице в Звенигороде. Там ее положили в палату и говорили, что у нее все хорошо и через неделю ее выпишут, хотя она не могла даже есть из-за рвоты.

Затем ее перевели в VIP-палату столичной больницы и началось лечение. Женщину тщательно обследовали, и в планах еще проведение МРТ. Сейчас Смирнова даже начала вставать, но общее самочувствие все еще плохое.

Как рассказал ее сын, Буйнов один раз позвонил ему, им удалось душевно поговорить. Певец попросил прощения и предложил помощь.

«Но у нас с мамой как бы „политика“ такая по жизни — мы не вправе что-то просить, вымогать. Как зашло, так и будет, все остальное уже на его совести, что сердце ему подсказывает, то пускай и делает», — добавил Алексей.

Однако парень не понимает, как человек, сбивший его мать, не удосужился даже подойти к ней. После ДТП тот пропал на три дня и только на четвертый день набрался смелости совершить звонок. Во время разговора певец предлагал материальную помощь, лекарства, фрукты, но молодой человек заявил, что они справятся самостоятельно. Также Алексей добавил, что раньше они с мамой были лучшего мнения о Буйнове.

Авария произошла в Подмосковье 26 февраля около 18 часов. Буйнов за рулем внедорожника сбил 61-летнюю пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. Ранее сообщалось, что он прятался от женщины, потому что боялся, что его узнают.