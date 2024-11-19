Правительство назвало регионы, в которых запретят криптомайнинг

В Иркутской области, частях Бурятии и Забайкалья введут запрет на криптомайнинг

В Иркутской области, отдельных частях Забайкальского края и Бурятии планируется ввести запрет на криптомайнинг в осенне-зимний период. Запрет планируется сохранять до 2031 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство.

Кабмин также предложил ограничить майнинг в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии. Министерству энергетики и отраслевым компаниям поручили подготовить введение запрета на криптомайнинг в других российских регионах.

Ранее правительство России утвердило обязанности майнеров и требования к операторам майнинговой инфраструктуры. Майнеров обязали в том числе отчитываться перед налоговой и сообщать, куда и в каком объеме зачисляется «добытая» ими цифровая валюта.

Между тем 13 ноября биткойн подорожал до 90 тысяч долларов и вновь побил исторический максимум.

