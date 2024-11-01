Майнеров обязали отчитываться перед налоговой: новые требования правительства

Правительство России утвердило обязанности майнеров и требования к операторам майнинговой инфраструктуры. Согласно новым правилам, майнерам придется отчитываться перед налоговой и сообщать, куда и в каком объеме зачисляется «добытая» ими цифровая валюта, сообщает ТАСС .

Россиянам придется оформлять ИП, если он майнят более 6 тыс. кВт-ч в месяц. Индивидуальные предприниматели смогут начать майнить после включения в специальный реестр налоговой.

Теперь майнерам также придется отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и передавать сведения о том, на какой адрес-идентификатор зачислена полученная валюта. Доступ к этим адресам будут иметь только силовые структуры.

Вместе с тем будет введен специальный реестр майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Доступ к информации из реестра будут иметь Центробанк, государственные органы, энергосистемы и местные сетевые организации.

Кроме того, в отдельных регионах России власти смогут ограничивать майнинг, если возникнут подозрения в риске дефицита электроэнергии.

Стоит добавить, что из указанного спецперечня майнеров будут исключать некоторых лиц — людей, получающих цифровую валюту в запрещенных для этого местах, банкротов и занимающихся отмывом средств.