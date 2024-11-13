Со скоростью пули: биткойн продолжает дорожать до рекордных значений
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Курс биткойна достиг 90 000 долларов США и в очередной раз за несколько дней обновил исторический максимум. За два дня стоимость главной криптовалюты мира подскочила на 10 тысяч долларов, сообщает РБК.
11 ноября цена биткойна стала резко дорожать и за несколько часов подскочила на 10%. Криптовалюта постоянно обновляла свой максимум и уже утром 12 ноября стоила почти 90 000 долларов.
После незначительного падения, биткойн вновь укрепился и рекордно подорожал. Сейчас на площадке Binance эта криптовалюта торгуется за 90 600 долларов.
Капитализация биткойна перешагнула отметку в 1,78 триллиона долларов.
По мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, на фоне президентских выборов в США биткойн может подорожать до отметок выше 100 000 долларов.