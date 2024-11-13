Со скоростью пули: биткойн продолжает дорожать до рекордных значений

сегодня в 17:49

Биткойн подорожал до 90 тыс долларов и вновь побил исторический максимум

Курс биткойна достиг 90 000 долларов США и в очередной раз за несколько дней обновил исторический максимум. За два дня стоимость главной криптовалюты мира подскочила на 10 тысяч долларов, сообщает РБК .

11 ноября цена биткойна стала резко дорожать и за несколько часов подскочила на 10%. Криптовалюта постоянно обновляла свой максимум и уже утром 12 ноября стоила почти 90 000 долларов.

После незначительного падения, биткойн вновь укрепился и рекордно подорожал. Сейчас на площадке Binance эта криптовалюта торгуется за 90 600 долларов.

Капитализация биткойна перешагнула отметку в 1,78 триллиона долларов.

По мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, на фоне президентских выборов в США биткойн может подорожать до отметок выше 100 000 долларов.