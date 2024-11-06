Уйдет выше 100: финансовый эксперт дал прогноз на курс биткоина

Эксперт Голубовский: на фоне выборов в США биткоин еще вырастет

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что на фоне выборов в США биткоин может еще вырасти: пробьет отметку в 74 тыс. долларов и уйдет выше 100, сообщает 360.ru .

Он напомнил, что избранный президент Дональд Трамп пообещал содействие криптовалюте. И сегодня хешрейт биткоина значительно вырос.

«Это всегда опережающий индикатор его роста. С точки зрения теханализа, он достаточно долго был в боковом тренде и из него должен был выходить вверх», — сказал Голубовский.

Финансовый эксперт посоветовал не только не продавать биткоины, но и по возможности докупать: сегодня многие факторы указывают на его дальнейшие подорожание.

При этом на курс рубля выборы в США, скорее всего, никак не повлияют. На данный момент он определяется только торговым балансом, добавил аналитик.