Пожилой россиянин напал с ножом на бортпроводников за отказ пересадить его

Пожилой пассажир самолета, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи, напал с ножом на проводников во время полета. Мужчину не устроило, что экипаж не дал ему пересесть к окну, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Икар». Пожилой мужчина без спроса пересел к иллюминатору. Бортпроводники попросили его вернуться обратно на свое место.

Однако пассажир отреагировал агрессивно — достал нож, начал им размахивать и кричать. Параллельно с этим мужчина просил принести ему водку, вино, а также наносил удары по багажной полке.

Экипаж самолета успокоил дебошира. По прибытии в аэропорт проводники сдали нарушителя сотрудникам полиции Сочи. Пострадавших нет.

Ранее неизвестный напал на людей с ножом в аэропорту Красноярска.