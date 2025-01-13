Мужчина с ножом устроил резню в аэропорту Красноярска

Неизвестный напал на людей с ножом в аэропорту Красноярска

Неизвестный мужчина устроил нападение на людей в аэропорту Красноярска. Он успел ранить человека, сообщает SHOT .

Неадекват напал на посетителей воздушной гавани с ножом. В результате его действий пострадал как минимум один человек. У него серьезное ранение спины.

Мужчину, устроившего дебош, задержали. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее актера Евгения Воловенко оштрафовали за дебош на борту самолета на 90 тыс. руб. Он перепил и начал вести себя буйно в самолете.