Актера Воловенко оштрафовали за дебош на борту самолета на 90 тыс руб

Суд вынес приговор актеру сериала «След» Евгению Воловенко, который устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск 16 сентября 2024 года. Мужчину оштрафовали, сообщает Baza .

52-летний артист не рассчитал со спиртным перед посадкой на борт и впоследствии начал вести себя буйно. Воловенко требовал предоставить ему коньяк, пересадить в бизнес-класс, а также разрешить курить в туалете. Командир воздушного судна заявил на актера в полицию.

Воловенко задержали в аэропорту Хабаровска. Отмечается, что он был сильно пьян и с трудом держался на ногах. В отношении него возбудили административное дело, согласно которому актер был оштрафован на 2 тыс. рублей.

Позднее в отношении Воловенко было возбуждено и уголовное дело. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал актера виновным в хулиганстве. Мужчина в ходе заседания также признал свою вину.

Актеру назначили наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей.