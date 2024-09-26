На актера сериала «След» Воловенко возбудили дело за дебош на борту самолета

Актер сериала «След» и «Солдаты» Евгений Воловенко устроил дебош на борту самолета. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает Baza .

Инцидент произошел во время полета из Москвы в Хабаровск 16 сентября. Отмечается, то перед посадкой в самолет актер перебрал с алкоголем. На борту он устроил дебош.

52-летний Воловенко угрожал бортпроводникам, предлагал деньги за разрешение покурить, а также пытался открыть дверь авиалайнера прямо во время полета. Также он требовал, чтобы его пересадили в бизнес-класс и предоставили ему коньяк.

Бортпроводники доложили обо всем происходящем капитану самолета. Тот сообщил в полицию. В аэропорту Хабаровска актера задержали.

Воловенко доставили в отдел полиции. Очевидцы отмечают, что он был сильно пьян, не мог стоять на ногах и даже не понимал, что происходит. После ночи в ИВС мужчина признался, что выпил несколько бутылок алкоголя.

Изначально против Воловенко возбудили административное дело. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей. Затем было возбуждено и уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее буйный пассажир оскорблял стюардесс и пытался закурить на рейсе с Кубы. Его скрутили во время полета, а после приземления передали полиции.