Буйный пассажир оскорблял стюардесс и пытался закурить на рейсе с Кубы

Пассажир устроил дебош во время рейса с Кубы. Мужчина курил в туалете и оскорблял стюардесс, сообщает Baza .

Пассажир начал вести себя неадекватно почти сразу после взлета из Варадеро. Сначала он громко разговаривал сам с собой. Затем пассажир покурил в туалете.

Бортпроводники заметили это и подошли к мужчине. Тогда он вышел из себя. Пассажир стал кричать, угрожать и заставлять бортпроводников, которых он назвал «небесными официантами», его обслуживать.

Мужчину долгое время не могли успокоить, тогда на помощь пришли остальные пассажиры, которые помогли унять неадеквата. Дебошир пообещал больше не кричать, но через 15 минут начал оскорблять стюардесс и бортпроводников.

После этого его скрутили и оставили лежать на полу. Мужчина какое-то время продолжал кричать, но в итоге у него сел голос. По прилете буйного пассажира передали полиции.

Ранее экипаж «Аэрофлота» на рейсе в Астану скрутил перебравшего с виски гендиректора «Нукмеда» из-за дебоша. Тот, в свою очередь, обвинил бортпроводников в побоях.