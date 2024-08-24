Экипаж «Аэрофлота» на рейсе в Астану скрутил гендиректора «Нукмеда» из-за дебоша

Гендиректор компании «Нукмед» на рейсе в Астану перебрал с виски и устроил дебош

Руководитель компании «Нукмед» Дмитрий Соловьев на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Астану перебрал с виски, устроил дебош и обвинил бортпроводников в побоях, сообщает Telegram-канал Baza .

Соловьев заявил, что экипаж авиаперевозчика в какой-то момент отобрал у него виски со словами «вам хватит», после чего завязался словесный конфликт, в ходе которого его якобы избили до синяков.

Однако у сотрудников авиакомпании своя версия. Пассажир из бизнес-класса начал устраивать споры, когда перебрал с алкоголем, затем проявил агрессию, после чего его пришлось скрутить шнурами и ремнями, а после приземления в Астане — передать местной полиции.

Соловьев утверждает, что ни в чем не виноват и сам оказался жертвой. Он намерен обратиться в полицию за помощью, когда вернется в Москву.

С какой целью гендиректор «Нукмеда» прилетел в Астану, не уточняется. Сам же он, будучи пьяным, на камеру заявил, что приехал «отжать» бизнес у компании-конкурента, которую возглавляет некий Дмитрий Черкасов.