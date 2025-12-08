Пожарные потушили загоревшееся задние администрации в Кашире
Фото - © МЧС Московской области
В административном здании в Кашире пожарные потушили огонь на площади 30 кв. м, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.
Информация о возгорании поступила в 10 часов в понедельник. Очевидцы рассказали, что черный дым валил из окон третьего этажа в здании администрации города.
Открытое горение было на площади 30 «квадратов». В 10:20 огонь локализовали. В 10:40 специалисты начали ликвидацию последствий ЧП.
Из горящего здания эвакуировали 412 человек. Пострадавших нет.
