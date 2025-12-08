Более 400 человек эвакуировали из здании администрации Каширы во время пожара Происшествия сегодня в 11:50 Фото - © скриншот

412 человек эвакуировали в результате пожара в здании администрации городского округа Кашира. Информации о пострадавших нет, сообщает URA.RU.