Более 400 человек эвакуировали из здании администрации Каширы во время пожара
Фото - © скриншот
412 человек эвакуировали в результате пожара в здании администрации городского округа Кашира. Информации о пострадавших нет, сообщает URA.RU.
ЧП произошло в понедельник утром. Пламя охватило помещение на 3-м этаже здания. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. К настоящему моменту информация о пострадавших уточняется. Специалисты установят причины возгорания.
К тушению пожара были привлечены 24 сотрудника МЧС и 7 единиц спецтехники.
