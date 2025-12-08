На месте работают пожарные: в Кашире пылает здание администрации

сегодня в 11:03

Крупный пожар случился в Кашире. Там пылает здание администрации города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На месте уже работают пожарные. Очевидцы сообщают, что черный дым валит из окон третьего этажа.

В Сети появились кадры, снятые из проезжающего мимо автомобиля. На тот момент экстренные службы еще не прибыли, а люди спешно покидали горящую администрацию.

Подробности инцидента не уточняются. Информация о пострадавших отсутствует.

