Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе

Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который был атакован дронами ВСУ, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС РФ.

Потушить очаги удалось благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, а также их распределению по участкам работ.

Во вторник в Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.

Затем загорелся двухэтажный дом, который находится рядом с заводом. Пожар удалось ликвидировать за два часа.

Сейчас спасатели и волонтеры продолжают расчищать территории Туапсе от нефтепродуктов. Уже собрано почти 10 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси.

