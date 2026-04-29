Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе
Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который был атакован дронами ВСУ, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС РФ.
Потушить очаги удалось благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, а также их распределению по участкам работ.
Во вторник в Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.
Затем загорелся двухэтажный дом, который находится рядом с заводом. Пожар удалось ликвидировать за два часа.
Сейчас спасатели и волонтеры продолжают расчищать территории Туапсе от нефтепродуктов. Уже собрано почти 10 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси.
