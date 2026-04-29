Появились кадры обстановки с места расчистки территории от нефти в Туапсе

Волонтеры и спасатели продолжают расчищать территории от нефтепродуктов в Туапсе, где после удара дрона ВСУ произошел пожар на НПЗ. Кадры с места работ публикует газета «Известия» .

На видео запечатлен сбор нефтепродуктов. Люди в спецкостюмах убирают береговую линию.

По данным оперштаба Кубани, уже собрано почти 10 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси на берегу и в реке Туапсе. В реке выставлены боновые заграждения.

С разливом нефтепродуктов борются более 320 спасателей и свыше 50 единиц техники, рассказал руководитель пресс-службы МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Субочев. Работы по ликвидации последствий разлива нефти ведутся круглосуточно.

Волонтеры и спасатели предпринимают все шаги, чтобы минимизировать ущерб Черному морю.

Во вторник в Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой.

