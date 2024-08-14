Пожарные ликвидировали открытое горение фасада ТЦ «РИО» в Москве

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Работы на месте возгорания продолжаются, к ним привлечены 40 специалистов и 11 единиц техники.

Сейчас разбирают вентилируемый фасад, чтобы пролить конструкции и исключить тление материалов.

Ранее чрезвычайное ведомство сообщало, что в результате пожара в ТЦ никто не пострадал.

Огонь разгорелся в ТЦ «РИО» на Большой Черемушкинской улице в среду утром. Предположительно, возгорание началось в фитнес-клубе.