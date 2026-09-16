В Сергиево-Посадском округе завершат реконструкцию теплотрассы в сентябре

Реконструкцию более 8 км теплотрассы от котельной «Углич» на улице Дружбы в Сергиевом Посаде планируют завершить вместе с благоустройством территории до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и директор Сергиево-Посадского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Александр Трифонов 16 сентября проверили ход реконструкции теплотрассы на улице Дружбы. Длина заменяемого участка от котельной «Углич» превышает 8 км.

Специалисты планируют завершить работы и благоустройство территории до конца сентября. Старый тротуар вдоль дороги восстановить нельзя, поскольку он проходит над теплосетью, что запрещено.

«Сейчас мы прошлись и наметили совместно с Газпромом, где нет сетей и будет сформирован новый тротуар, который даст детям из этих домов удобный путь до школы, а также тем детям, которые приезжают на машинах. Благоустройством мы тоже будем помогать, будем сажать кустарники и деревья. Ремонт дает возможность комплексно привести в порядок эту территорию», — отметила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

Новый тротуар обустроят на участках, где отсутствуют инженерные сети. Также на территории планируют высадить кустарники и деревья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.