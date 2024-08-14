МЧС: никто не пострадал при пожаре в столичном ТЦ «РИО» Происшествия сегодня в 09:24 Фото - © МЧС России

Предварительно, в результате пожара, разгоревшегося в торговом центре «РИО» на юго-западе столицы, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В настоящий момент идет ликвидация возгорания в здании на Большой Черемушкинской улице, 1. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что огонь охватил 4-этажное здание ТЦ. Уточняется площадь пожара. Предварительно, огонь начал распространяться из фитнес-клуба. Полыхал фасад здания. На месте возгорания работают 11 единиц техники и 40 пожарных. Как сообщает SHOT, спасателям удалось потушить открытое горение.