МЧС: никто не пострадал при пожаре в столичном ТЦ «РИО»

Происшествия

Фото - © МЧС России

Предварительно, в результате пожара, разгоревшегося в торговом центре «РИО» на юго-западе столицы, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В настоящий момент идет ликвидация возгорания в здании на Большой Черемушкинской улице, 1.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что огонь охватил 4-этажное здание ТЦ. Уточняется площадь пожара.

Предварительно, огонь начал распространяться из фитнес-клуба. Полыхал фасад здания.

На месте возгорания работают 11 единиц техники и 40 пожарных.

Как сообщает SHOT, спасателям удалось потушить открытое горение.