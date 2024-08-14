МЧС: никто не пострадал при пожаре в столичном ТЦ «РИО»
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Предварительно, в результате пожара, разгоревшегося в торговом центре «РИО» на юго-западе столицы, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
В настоящий момент идет ликвидация возгорания в здании на Большой Черемушкинской улице, 1.
Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что огонь охватил 4-этажное здание ТЦ. Уточняется площадь пожара.
Предварительно, огонь начал распространяться из фитнес-клуба. Полыхал фасад здания.
На месте возгорания работают 11 единиц техники и 40 пожарных.
Как сообщает SHOT, спасателям удалось потушить открытое горение.